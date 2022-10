Politechnika Białostocka organizuje konkurs El-Robo-Mech. Nagrodą jest indeks na uczelnię

Październik 9, 2022

Laureaci konkursu El-Robo-Mech w 2022 roku – Sergiusz Jakuszewicz, Mateusz Kraśnicki, fot. Małgorzata Turecka Laureaci konkursu El-Robo-Mech w 2022 roku – Sergiusz Jakuszewicz, Mateusz Kraśnicki, fot. Małgorzata Turecka

Politechnika Białostocka ogłosiła nową, ósmą już edycję konkursu El-Robo-Mech, w którym uczniowie szkół średnich mogą wygrać indeks na studia stacjonarne na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego tej uczelni.

Warunkiem jest przesłanie ciekawego, nowatorskiego projektu lub pomysłu technicznego. Prace powinny być bezpośrednio lub pośrednio związane z mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką i robotyką, informatyką stosowaną, energetyką, elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją lub inżynierią biomedyczną.

– Oczekujemy na kandydatów, którzy są gotowi zmierzyć się ze swoimi pomysłami, którzy są w stanie zaproponować coś odkrywczego na swój sposób i zastosować typowe elementy, które są w ich otoczeniu do tego, żeby zaproponować konstrukcję, która przekona komisję do tego, że jest to rzeczywiście ciekawe osiągnięcie – mówi prof. Bogusław Butryło, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Ideą konkursu El-Robo-Mech jest docenienie młodych, utalentowanych ludzi oraz popularyzacja nauk technicznych w ogóle, a studiów na Politechnice Białostockiej w szczególności.

– To jest wielka zaleta tego konkursu, że młodzi ludzie chcą rywalizować ze sobą, a potem mają możliwość studiowania w zasadzie gdzie chcą. Jeżeli bardziej interesuje ich elektrotechnika, to zapraszamy na Wydział Elektryczny. Wydział Mechaniczny też czeka na nich z otwartymi rękoma – dodaje prof. Roman Kaczyński, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach. W pierwszym uczniowie przygotowują prezentację dotyczącą swojego projektu. Praca powinna dotyczyć rozwiązań z zakresu: mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki, informatyki stosowanej, energetyki, elektrotechniki lub telekomunikacji czy inżynierii biomedycznej. W drugim etapie autorzy najciekawszych rozwiązań, zaprezentują swoje pomysły przed komisją konkursową.

Chętni mogą zgłaszać się do 23 marca 2023 roku. (mt)

Więcej w relacji Małgorzaty Tureckiej: