Żywność, środki czystości i ubrania dla uchodźców zbiera Fundacja Dialog

Listopad 21, 2022

Punkt pomocowy dla uchodźców na dworcu PKP, źródło: Facebook Fundacji Dialog Punkt pomocowy dla uchodźców na dworcu PKP, źródło: Facebook Fundacji Dialog

Punkt pomocowy dla uchodźców z Ukrainy mieszczący się na dworcu PKP w Białymstoku świeci pustkami. Tygodniowo odwiedza go nawet 400 osób, które potrzebują jedzenia i ubrań. Fundacja Dialog, która prowadzi ten punkt, organizuje zbiórkę.

Najlepsza jest żywność hermetycznie zamknięta, której nie trzeba trzymać w lodówce, czyli na przykład puszki, makarony czy oleje.

– W tym punkcie teraz brakuje nam żywności z długim terminem do spożycia – mówi Michał Gaweł, prezes Fundacji Dialog. – Potrzebujemy również takich produktów, które służą matkom z małymi dziećmi, czyli pieluch, chusteczek, środków czystości. Również potrzebne są rzeczy, które przekazujemy Straży Granicznej. Są to głównie męskie ubrania, które można założyć do lasu. Osoby, które przechodzą przez granicę polsko-białoruską są przebierane w te rzeczy. Uchodźcy przechodzące przez granicę robią to w miejscach, gdzie są rzeki, bagna i lasy.

Pomagać można również wpłacając datki.

– Najlepszą formą udzielania wsparcia jest wsparcie finansowe. Zachęcamy do wpłacania darowizn na nasze konto. Jak wejdziemy na stronę Fundacji Dialog to jest tam zakładka „Wesprzyj nas”. Również na profilu Fundacji Dialog na Facebooku jest przycisk, który przekierowuje do panelu płatności. Taka pomoc jest najlepsza, bo można ją w odpowiedni sposób zaplanować i zaspokajać potrzeby, które są realne i najbardziej potrzebne – dodaje Michał Gaweł.

Żywność i ubrania można przynosić do punktu na dworcu PKP od 8:00 do 18:00 lub całodobowo do noclegowni przy ul. Kolejowej 26a w Białymstoku. (hk)