Zwycięstwo Jagiellonii Białystok w pierwszym ligowym meczu w tym roku

Styczeń 30, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Od wygranej 2:0 w Gdańsku rozpoczęli noworoczne zmagania w PKO Ekstraklasie piłkarze Jagiellonii Białystok.

Podopieczni Bogdana Zająca pokonali Lechię po golach Jesusa Imaza i Jakova Puljicia.

Żółto – czerwoni zwyciężyli w Gdańsku po bardzo długiej przerwie. Ostatni raz udało im się to w 2013 roku.

– Zwycięstwo to dla nas bardzo dobre rozpoczęcie tego roku – powiedział po spotkaniu trener Jagiellonii Bogdan Zając – Trzeba jednak powiedzieć wyraźnie, że ta wygrana nie przyszła nam łatwo. Wynik nie do końca odzwierciedla tego, co działo się na boisku – dodawał szkoleniowiec.

Kolejnym przeciwnikiem żółto – czerwonych będzie Wisła Kraków. Mecz w niedzielę (7.02) o 17.30 na wyjeździe. (ea/mc)