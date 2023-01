Zwierzęta z Akcentu ZOO dostaną żołędzie

Styczeń 24, 2023

Akcent ZOO, Fot. A. Topczewska Akcent ZOO, Fot. A. Topczewska

Ponad półtorej tony żołędzi zebrali białostoccy uczniowie dla zwierząt z Akcentu ZOO. Jesienna akcja robienia zapasów tego przysmaku na zimę została właśnie podsumowana. Wzięła w niej udział młodzież i dzieci z 49 placówek oświatowych.

Była to już ósma taka akcja, która zakończyła się w listopadzie ubiegłego roku. Do zbierania żołędzi zgłosiło się 49 placówek oświatowych. Uczniowie z tych placówek zebrali łącznie 1659 kg żołędzi. W ramach podziękowania wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Zwierzęta w ZOO mają zapewnione odpowiednie wyżywienie, a ich jadłospis zatwierdza lekarz weterynarii opiekujący się białostockim zwierzyńcem. Zebrane żołędzie stanowią cenne uzupełnienie diety i są przysmakiem jeleni, danieli i świnek wietnamskich. W naturze są chętnie zjadane przez sarny, jelenie, dziki, żubry, wiewiórki, a nawet niektóre ptaki, np. sójki.

Nasiona dębu, którymi są żołędzie, to źródło węglowodanów, z czego skrobia stanowi około 37% ich masy. Skrobia jest wielocukrem, który dostarcza energii, co ma znaczenie zwłaszcza w okresie zimy. Dzięki długiemu procesowi trawienia zwierzęta są syte przez wiele godzin. Ponadto w żołędziach znajdują się witaminy A, E oraz te z grupy B, a także minerały – potas, żelazo, magnez, fosfor i miedź. Żołędzie mogą też pomagać zwierzętom w razie wystąpienia zaburzeń trawiennych. Należy pamiętać, aby w rozważny sposób podawać żołędzie zwierzętom, gdyż w swoim składzie zawierają garbniki. Te gorzkie i niesmaczne związki organiczne mogą być szkodliwe, zwłaszcza jeśli są spożywane w dużych ilościach. Dlatego stanowią one jedynie uzupełnienie diety, a nie jej podstawę.

W akcji zbierania żołędzi nie chodzi o rywalizację. Jej celem jest przede wszystkim edukacja, która służy rozwijaniu u dzieci i młodzieży proekologicznych zachowań, nauka mądrego korzystania z zasobów przyrody oraz aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. (mt)