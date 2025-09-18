Po wakacjach rośnie liczba zachorowań – Covid znowu na prowadzeniu. Posłuchaj rozmowy z prof. Joanną Zajkowską

18 września, 2025

Prof. Joanna Zajkowska, konsultant wojewódzka w dziedzinie epidemiologii z USK w Białymstoku, fot. Hanna Kość Prof. Joanna Zajkowska, konsultant wojewódzka w dziedzinie epidemiologii z USK w Białymstoku, fot. Hanna Kość

Po wakacjach i z początkiem jesieni rośnie liczba zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych. Najczęściej wywołują je trzy wirusy: grypa, RSV i koronawirus. Obecnie to właśnie Covid dominuje, a dane pokazują, że liczba zakażeń szybko rośnie – także w województwie podlaskim.

Początek jesieni sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusów oddechowych, szczególnie koronawirusa.

– Wracamy z wakacji do zamkniętych biur, do szkół, do przedszkoli, gdzie ta transmisja wirusów oddechowych jest bardziej intensywna. W związku z tym jest to coroczny wzrost zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych. W tej chwili obserwujemy wzrost zachorowań na Covid w naszym województwie. Jeszcze nie jest tak najgorzej, jak w innych województwach i mamy 29 osób na 100 000, ale to już jest sporo – mówi prof. Joanna Zajkowska, konsultant wojewódzka w dziedzinie epidemiologii z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Najwięcej zachorowań na Covid-19 jest wśród dzieci i młodzieży, ale najbardziej narażeni są seniorzy i osoby z obniżoną odpornością. Prof. Zajkowska podkreśla też, szczepienia przeciwko Covid-19 nadal mają sens, podobnie jak przeciw grypie czy RCV. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Joanną Zajkowską: