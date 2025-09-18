Home Wiadomości Białystok: Policyjny pościg za kierowcą zakończony zderzeniem z radiowozem.

Wiadomości

18 września, 2025

Białystok: Policyjny pościg za kierowcą zakończony zderzeniem z radiowozem.

policja zatrzymuje auto po pościgu źródło: Kolizyjne Podlasie
W czwartek wieczorem (18.09) na ulicy Hetmańskiej w Białymstoku doszło do pościgu policyjnego. Kierujący oplem vectra nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec funkcjonariuszom. Chwilę później doszło do zderzenia z policyjnym radiowozem w rejonie ronda Reagana. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak na miejscu były czasowe utrudnienia w ruchu.

 

 
Pościg w centrum miasta

Według ustaleń policji, 41-letni kierowca opla vectra zignorował sygnały do zatrzymania się na ulicy Hetmańskiej. Funkcjonariusze podjęli pościg, który zakończył się kilkaset metrów dalej – w rejonie skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką. Uciekający pojazd uderzył w radiowóz blokujący drogę.

Poszukiwany przez policję

Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 15 dni aresztu. Funkcjonariusze przekazali, że 41-latek trafił już w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Utrudnienia w ruchu

Na miejscu zdarzenia wystąpiły niewielkie utrudnienia w ruchu. Policja kierowała samochody objazdami, jednak sytuacja została szybko opanowana.

Białystok – bezpieczeństwo na drogach

To nie pierwszy przypadek, gdy w Białymstoku dochodzi do pościgu drogowego. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

(pc)

Najnowsze wiadomości
policja zatrzymuje auto po pościgu
Białystok: Policyjny pościg ... więcej
2025-09-18-Szkoła-Pełna-Aktywności-na-Politechnice-Białostoc
Szkoła Pełna Aktywności w P ... więcej
Lekkoatletyczka
Natalia Bukowiecka tuż za pod ... więcej
Lekarz na tle kolejki w szpitalu.
Po wakacjach rośnie liczba za ... więcej
Ulica w mieście
Ul. Akademicka będzie przebud ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.