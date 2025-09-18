Białystok: Policyjny pościg za kierowcą zakończony zderzeniem z radiowozem.

18 września, 2025

W czwartek wieczorem (18.09) na ulicy Hetmańskiej w Białymstoku doszło do pościgu policyjnego. Kierujący oplem vectra nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec funkcjonariuszom. Chwilę później doszło do zderzenia z policyjnym radiowozem w rejonie ronda Reagana. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak na miejscu były czasowe utrudnienia w ruchu.

Pościg w centrum miasta

Według ustaleń policji, 41-letni kierowca opla vectra zignorował sygnały do zatrzymania się na ulicy Hetmańskiej. Funkcjonariusze podjęli pościg, który zakończył się kilkaset metrów dalej – w rejonie skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką. Uciekający pojazd uderzył w radiowóz blokujący drogę.

Poszukiwany przez policję

Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary 15 dni aresztu. Funkcjonariusze przekazali, że 41-latek trafił już w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Utrudnienia w ruchu

Na miejscu zdarzenia wystąpiły niewielkie utrudnienia w ruchu. Policja kierowała samochody objazdami, jednak sytuacja została szybko opanowana.

Białystok – bezpieczeństwo na drogach

To nie pierwszy przypadek, gdy w Białymstoku dochodzi do pościgu drogowego. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

(pc)