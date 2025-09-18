Ul. Akademicka będzie przebudowana. Rozpoczął się remont, który wiąże się z utrudnieniami dla kierowców

18 września, 2025

Źródło: UM Białystok Źródło: UM Białystok

Oficjalnie rozpoczęła się przebudowa ulicy Akademickiej w Białymstoku na odcinku od ul. Legionowej do ul. Świętojańskiej. Prace potrwają do jesieni 2026 roku i wiążą się z utrudnieniami dla kierowców. Od 24 września ruch będzie ograniczony niemal do minimum – obowiązywać będzie zakaz wjazdu, z wyjątkiem mieszkańców, służb ratunkowych i pojazdów budowy.

W ramach inwestycji o wartości blisko 16 milionów złotych zmodernizowany będzie nie tylko niespełna kilometrowy fragment ul. Akademickiej, ale również fragmenty ulic bocznych: Legionowej, Świętojańskiej, Krasińskiego i Waszyngtona i na nich też możemy spodziewać się zmienionej organizacji ruchu. Np. Waszyngtona i Krasińskiego staną się dwukierunkowe, a układ miejsc parkingowych będzie zmodyfikowany. Pojawią się też nowe miejsca postojowe przy ul. Curie-Skłodowskiej i Świętojańskiej. (red.)