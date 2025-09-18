Natalia Bukowiecka tuż za podium na lekkoatletycznych mistrzostwach świata

18 września, 2025

Natalia Bukowiecka, źródło: PZLA Natalia Bukowiecka, źródło: PZLA

Natalia Bukowiecka zajęła 4. miejsce w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Zawodniczka Podlasia Białystok w biegu na 400 m uzyskała 49,67 s – to najlepszy tegoroczny wynik Polki.

Mistrzowskie tempo nadała Sydney McLaughlin-Levrone. Amerykanka uzyskała na drugi czas w historii światowej lekkoatletyki – 47.78. Poniżej 48 sekund pobiegła też wielka rywalka Polki – Marileidy Paulino uzyskując 47.98, zdobyła srebro. Brąz wywalczyła Salwa Eid Naser. Czwarte miejsce w tym biegu wywalczyła Natalia Bukowiecka. Polka stopniowo rozkręcała się w Tokio z każdym kolejnym startem. Zaczęła od 50.16 w I rundzie. W półfinale uzyskała 49.67 poprawiając swój najlepszy czas w tym sezonie.

W czwartek (18.09) na lekkoatletycznych mistrzostwach świata Maria Żodzik też z Podlasia Białystok awansowała do finału konkursu skoku wzwyż. W eliminacjach zaliczyła wysokość 1 metr m i 92 cm. W szóstym dniu rywalizacji Mistrzostwach Świata w Tokio Polacy nadal są bez medalu. (red.)