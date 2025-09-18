Szkoła Pełna Aktywności w Politechnice Białostockiej! 41 drużyn uczniowskich wzięło udział w sportowej rywalizacji

18 września, 2025

Ponad 200 uczniów z 20 szkół podstawowych województwa podlaskiego rywalizowało w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła Pełna Aktywności”, która odbyła się 18 września 2025 roku na kampusie Politechniki Białostockiej. W wydarzeniu wzięły udział aż 41 pięcioosobowych drużyn, reprezentujących m.in. Białystok, Suraż, Holonki i Uhowo.

Sportowa energia na kampusie Politechniki Białostockiej

Wydarzenie rozpoczęła wspólna rozgrzewka, poprowadzona przez dr. hab. inż. Jacka Mariusza Żmojdę, prof. PB, Prorektora ds. Studenckich. Do aktywności dołączyła również Rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, podkreślając, że uczelnia już po raz drugi gości młodych sportowców w ramach tej akcji.

– Wspólnie propagujemy kulturę fizyczną i sportową rywalizację, a przy okazji uzupełniamy endorfiny, przygotowując się do miesięcy nauki w szkole. Jeśli połączymy edukację z aktywnością fizyczną, to zdobywanie wiedzy będzie o wiele bardziej efektywne – mówiła Rektor PB.

10 konkurencji sportowych i moc emocji

Uczniowie mierzyli się w aż 10 dyscyplinach sportowych, wśród których znalazły się m.in.:

wiosłowanie na ergometrze wioślarskim,

rzuty do kosza,

sztafeta,

tor przeszkód,

skakanka wieloosobowa,

rzut piłką lekarską,

kręgle fińskie,

budowanie wieży i układanie puzzli,

tworzenie wierszyka z podanymi hasłami,

konkurencja „Rakieta”.

Dzięki różnorodności zadań każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie – od sprawnościowych wyzwań, po kreatywne zadania integracyjne.

Wsparcie i atmosfera

Młodych sportowców wspierało 30 wolontariuszy z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego PB. Uczniowie zgodnie podkreślali, że sportowa rywalizacja była nie tylko okazją do zdobycia medali, ale także świetnej zabawy i integracji.

– Uwielbiam sport, zwłaszcza bieganie, bo mogę wkładać w to dużo energii. A poza tym tu jest też fajna atmosfera – mówiła Zuzanna Obrydzka z SP nr 50 w Białymstoku.

Zwycięzcy i nagrody

Najlepsza okazała się klasa VI ze Szkoły Podstawowej im. Hugona Kołłątaja w Uhowie, która zdobyła I miejsce i awans do ogólnopolskiego finału akcji „Szkoła Pełna Aktywności”. II miejsce zajęła klasa VI ze SP im. Jana Pawła II w Holonkach, a III – klasa IV z tej samej szkoły.

Zwycięzcy pojadą na finał, który odbędzie się w dniach 27–30 października 2025 r. w Wilkasach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i medale.

Dlaczego warto?

„Szkoła Pełna Aktywności” to ogólnopolska inicjatywa promująca zdrowy styl życia, ruch na świeżym powietrzu i aktywną integrację dzieci. W 2025 roku akcja odbywa się w 16 miastach w całej Polsce, a w województwie podlaskim jej organizacją zajęły się:

Organizacja Środowiskowa AZS Białystok ,

Klub Uczelniany AZS Politechniki Białostockiej ,

Politechnika Białostocka ,

a partnerem wydarzenia było Akademickie Liceum Ogólnokształcące PB.

– To bardzo fajna inicjatywa. Dużo sportu, dużo rekreacji ruchowej na świeżym powietrzu, czyli to, co dzieci lubią najbardziej. Liczy się dobra zabawa, ale oczywiście uczniowie walczą też o nagrody. Sport jest dla każdego – i młodszych, i starszych – podkreślał Dawid Szczerbiński, trener w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PB.

