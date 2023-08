Zwierzęta w białostockim zoo w trakcie upałów szukają cienia

18 sierpnia, 2023

Wejście do Akcent ZOO, fot. Hanna Kość Wejście do Akcent ZOO, fot. Hanna Kość

Zdecydowanie trudniej w ciągu dnia zobaczyć zwierzęta w białostockim Akcent ZOO. Ze względu na upał sowy, żubry czy niedźwiedź szukają cienia w budynkach na swoich wybiegach.

Wszystkie zwierzęta, które są w zoo, to są zwierzęta europejskie, więc są przyzwyczajone do różnych temperatur, również do takich upałów.

– Zoo ma bardzo dużo wybiegów z dużą ilością drzewa, także wszędzie właściwie jest cień i zwierzęta mogą się schronić – mówi Sławomir Chlabicz, zastępca kierownika Akcent ZOO. – Zwierzęta drapieżne są widoczne tylko rano, później się chowają i nie wychodzą. Puchacze też są mniej widoczne, one chętniej przebywają w swoich wolierach w budynkach. Misio w zasadzie codziennie wychodzi i zanurza się w fosie, ale najchętniej leży przy murze, gdzie jest chłodniej od muru i też jest słabo widoczny, albo wręcz wchodzi do gawry, którą ma otwartą, bo tam też jest znacznie chłodniej.

W tak wysokich temperaturach pracownicy mają więcej pracy, aby zapewnić zwierzętom dostęp do świeżej wody.

– Teraz oczywiście występuje duże większe zapotrzebowanie na wodę, niż zazwyczaj, dlatego mamy więcej czynności związanych z pojeniem zwierząt. Poidła nie są automatyczne, także wodę musimy uzupełniać i to się robi dwa czy trzy razy dziennie w setkach litrów, nawet 500 litrów dziennie – dodaje Sławomir Chlabicz.

Nie wyróżnia się, aby któreś zwierzę znosiło taką pogodę lepiej czy gorzej. (hk)