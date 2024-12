Zwierzę to nie prezent. Dlaczego nie warto dawać kota czy psa pod choinkę?

20 grudnia, 2024

Źródło: Fundacja Kotkowo

Zwierzę nie jest rzeczą. To istota, która czuje i wymaga odpowiedniej opieki, dlatego też organizacje i stowarzyszenia apelują, aby psów czy kotów nie dawać w prezencie na święta.

Nawet w świetle prawa każdemu zwierzakowi należy się ochrona, opieka i poszanowanie, a każdy, kto je krzywdzi, ponosi za to odpowiedzialność karną. Natomiast Agata Kilon z Fundacji Kotkowo, zwraca również uwagę na inne kwestie.

– To jest bardzo obciążający prezent. To nie jest sobie kubek czy świeczka, które zostawimy na półce. To jest istota, która cały czas domaga się naszej uwagi i tutaj plany wakacyjne, jakieś wyjazdy, alergie, dzieci, wynajmowane mieszkania to wszystko musi być przemyślane po to, żeby nie skrzywdzić tego zwierzaka i też tej osoby, którą obdarowujemy, dlatego że to nie jest tak, że ta osoba jest z kamienia. Ona też jak dostanie zwierzaka, to prawdopodobnie się spodoba. To jest przykrość i dla niej i krzywda dla zwierzaka, więc same plusy ujemne – mówi Agata Kilon.

Jednocześnie w ramach akcji „Paczka dla kociaczka” zbierana jest karma, żwirek oraz akcesoria i zabawki dla kotów przebywających pod opieką Kotkowa. Lista miejsc, do których można przynosić jest na stronie internetowej fundacji. Można również wpłacać pieniądze na zbiórkę, ponieważ fundacja pomaga kotom na różne sposoby. (hk)