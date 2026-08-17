Politechnika Białostocka uruchomiła rekrutację uzupełniającą. Ponad 25 kierunków do wyboru

17 sierpnia, 2026

Politechnika Białostocka, fot. Michał Obrycki Politechnika Białostocka, fot. Michał Obrycki

Politechnika Białostocka rozpoczęła rekrutację uzupełniającą na rok akademicki 2026/2027. Od 17 sierpnia kandydaci mogą zapisywać się na studia stacjonarne I i II stopnia. Na chętnych czeka 25 kierunków studiów inżynierskich i licencjackich oraz 3 kierunki magisterskie.

W pierwszym naborze na rozpoczynające się jesienią studia Politechnika Białostocka przyjęła 2279 kandydatów. Na najbardziej obleganych kierunkach o jedno miejsce rywalizowało nawet osiem osób. Rekrutacja uzupełniająca jest szansą zarówno dla osób, którym nie udało się dostać na studia w pierwszym naborze, jak i tych, którzy dopiero zdecydowali, jaki kierunek chcą wybrać.

Wśród kierunków dostępnych w rekrutacji uzupełniającej znalazły się m.in. informatyka, automatyka i robotyka, budownictwo, mechatronika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, biotechnologia, logistyka, transport, zarządzanie, grafika, architektura oraz zarządzanie projektami. W ofercie są również nowe kierunki uruchomione w ostatnim roku, takie jak agroekobiznes czy cyfryzacja przemysłu.

Kandydaci mogą także ubiegać się o miejsce na studiach II stopnia. W rekrutacji uzupełniającej dostępne są kierunki architektura, architektura wnętrz oraz zarządzanie.

Uczelnia przygotowała również ofertę dla osób, które chcą połączyć studia z pracą. Na studiach niestacjonarnych dostępnych jest kilkanaście kierunków I stopnia oraz osiem kierunków magisterskich. Nowością jest mechatronika w formule niestacjonarnej na Wydziale Mechanicznym.

Zapisy prowadzone są online do 14 września 2026 roku za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów. Listy osób przyjętych zostaną ogłoszone 24 września.

Szczegółowa oferta kierunków, zasady rekrutacji i harmonogram dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów Politechniki Białostockiej oraz na stronie dla kandydatów kandydacipb.edu.pl.

(pc)