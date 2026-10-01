Politechnika Białostocka rozpoczęła rok akademicki 2026/2027. Ponad 8 tysięcy studentów

1 października, 2026

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Politechnika Białostocka zainaugurowała rok akademicki 2026/2027. Naukę na uczelni rozpoczyna łącznie 8113 studentów. To o ponad 600 osób więcej niż rok wcześniej. Wśród nich jest 3100 nowo przyjętych studentów. 2408 osób rozpoczęło naukę na studiach stacjonarnych, a 692 na studiach niestacjonarnych. Do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej dołączyło natomiast 28 nowych doktorantów.

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Uroczysta inauguracja odbyła się 1 października w Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym. W programie znalazły się między innymi wystąpienie rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB, wystąpienia zaproszonych gości oraz immatrykulacja nowych studentów i doktorantów.

Uczelnia podkreśla również swój międzynarodowy charakter. W tym roku akademickim na Politechnice Białostockiej studiuje 332 studentów z różnych części świata. Wśród nich są między innymi młodzi ludzie z Chin, Ukrainy, Białorusi, Turcji, Hiszpanii, Indii, Egiptu, Maroka, Tajwanu, Bhutanu i Belize.

Jednym z najważniejszych punktów uroczystości był wykład inauguracyjny Anny Prończuk-Omiotek „Jak kształcić inżynierów w 2027 roku? Kompetencje przyszłości w świecie AI”. Wystąpienia przedstawicieli Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów poprzedziły tradycyjne wykonanie „Gaudeamus igitur”.

Oprawę muzyczną uroczystości, jak co roku zapewnił Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

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