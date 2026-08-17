Ponad 2,5 mln zł na lokalne projekty w Podlaskiem. Pieniądze trafią m.in. na kluby seniora, przedszkola i ochronę zabytków

17 sierpnia, 2026

fot. Kamil Timoszuk/UMWP fot. Kamil Timoszuk/UMWP

Ponad 2,5 mln zł dofinansowania otrzymają lokalne projekty realizowane w województwie podlaskim w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Łączna wartość 11 przedsięwzięć to blisko 2,9 mln zł. Umowy z beneficjentami podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

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Jak podkreślał marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn, RLKS pozwala mieszkańcom lokalnych społeczności współdecydować o kierunkach rozwoju swoich miejscowości. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się przedsięwzięcia związane m.in. z edukacją, kulturą, infrastrukturą, aktywizacją seniorów i ochroną dziedzictwa.

– To pokazuje, że nasze społeczności chcą wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za rozwój tych małych ojczyzn – mówił marszałek.

Wśród beneficjentów znalazły się samorządy, biblioteka, parafie, stowarzyszenia oraz Caritas. Siemiatycze otrzymały 160 tys. zł na wsparcie Dziennego Domu Seniora, z którego korzystać będzie 15 osób powyżej 60. roku życia wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie otrzyma ponad 143 tys. zł. Dzięki środkom zmodernizowane zostaną pomieszczenia biblioteki, powstanie sala do zajęć edukacyjnych, warsztatów i spotkań, a także ścieżka edukacyjno-historyczna.

Dofinansowanie trafi również na ochronę podlaskiego dziedzictwa sakralnego. Parafia Świętej Trójcy w Sidrze otrzyma ponad 130 tys. zł na remont i konserwację zabytkowej bramy głównej kościoła. Z kolei Parafia Prawosławna Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach otrzyma 131 tys. zł na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym ogrodzeniu oraz odbudowę głównej bramy cerkwi.

Kolejne projekty skupiają się na aktywizacji mieszkańców. Gmina Szudziałowo otrzyma 104 tys. zł na modernizację i doposażenie świetlicy klubu młodzieżowego w Przydziałowie. Powstanie tam m.in. dostępna dla osób z niepełnosprawnościami łazienka i aneks kuchenny.

Duża część środków została przeznaczona na politykę senioralną. Gmina Mońki otrzyma ponad 303 tys. zł na utworzenie klubu seniora dla 30 osób. Caritas Archidiecezji Białostockiej pozyska ponad 446 tys. zł na Senioralny Klub Aktywności w Suchowoli, który obejmie wsparciem 40 osób. Z kolei Towarzystwo Przyjaciół Lipska otrzyma ponad 378 tys. zł na klub seniora dla 25 osób.

Pieniądze trafią także do najmłodszych mieszkańców regionu. Wysokie Mazowieckie otrzymało dwie dotacje – ponad 174 tys. zł na projekt „Małe kroki, wielkie sukcesy” w Przedszkolu Miejskim nr 1 oraz ponad 154 tys. zł na projekt „Równe szanse na starcie” w Przedszkolu Miejskim nr 2. Projekty obejmą m.in. dodatkowe zajęcia dla dzieci, doposażenie placówek i rozwój kompetencji nauczycieli.

Natomiast Zambrów otrzyma ponad 390 tys. zł na projekt „Małe kroki ku wielkiej sprawie. Ruch i ekologia w przedszkolach”. Wsparcie obejmie pięć miejskich przedszkoli. Zaplanowano dodatkowe zajęcia, warsztaty, działania wyrównujące szanse edukacyjne, wyjazdy oraz zakup wyposażenia.

W ramach obecnego rozdania podpisano 11 umów z 10 podmiotami. Projekty zostały wybrane za pośrednictwem lokalnych grup działania, które odpowiadają za organizację konkursów i wskazywanie przedsięwzięć odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności.

(pc)