„Brzeszczot” wywalczył brąz w Pekinie. Dawid Oleksiej o RobotChallenge 2026

13 sierpnia, 2026

Dawid Oleksiej fot. Paweł Cybulski Dawid Oleksiej fot. Paweł Cybulski

Ponad 2300 drużyn z 42 krajów, a wśród nich reprezentacja Politechniki Białostockiej. Studenci sekcji SumoMasters wrócili z Pekinu z brązowym medalem prestiżowych zawodów RobotChallenge 2026. O rywalizacji robotów, emocjach, awariach i pracy, która kryje się za kilkudziesięciosekundowym pojedynkiem, opowiedział na antenie Radia Akadera Dawid Oleksiej z zespołu SumoMasters, działającego w ramach Koła Naukowego Robotyków Politechniki Białostockiej.

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Podczas zawodów w Pekinie reprezentanci uczelni rywalizowali w kilku kategoriach. Największy sukces odniósł Brzeszczot, który w kategorii MiniSumo wywalczył trzecie miejsce. Robot bez porażki przeszedł fazę grupową, a następnie wygrał kolejne walki i awansował do półfinału. Ostatecznie po porażce w walce o finał Brzeszczot zwyciężył w starciu o brązowy medal.

Jak mówi Dawid Oleksij, sukces nie jest dziełem przypadku. Brzeszczot powstawał i był udoskonalany przez miesiące, a kolejne zmiany były efektem doświadczeń zdobywanych podczas zawodów. Konstrukcja stawia przede wszystkim na prostotę, szybkość i odpowiednie wyważenie. – Dwa miesiące „dumania” między wykładami – tak student określa czas poświęcony na jego rozwój.

Walka robotów sumo trwa często zaledwie kilka sekund, ale dla konstruktorów oznacza ogromne obciążenia. Silniki są mocno przeciążane, a elektronika musi wytrzymać wartości, których nie przewidują nawet specyfikacje producentów. Podczas zawodów w Pekinie nie wszystkie konstrukcje SumoMasters przetrwały rywalizację bez problemów. Jeden z robotów stracił silnik, inne zmagały się z awariami elektroniki lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Dla zespołu RobotChallenge 2026 było jednak nie tylko walką o medale, ale przede wszystkim kolejnym sprawdzianem technologii i okazją do konfrontacji z najlepszymi konstruktorami z całego świata.

Studenci SumoMasters już planują kolejne starty. Wśród celów są zawody w Korei Południowej oraz Mistrzostwa Europy w Bukareszcie, gdzie reprezentanci Politechniki Białostockiej chcą wystartować w kategoriach MiniSumo, MicroSumo, NanoSumo i MegaSumo.

A jeśli ktoś chciałby dołączyć do zespołu i samodzielnie budować roboty, które później rywalizują na międzynarodowych zawodach, SumoMasters zaprasza studentów Politechniki Białostockiej. Zespół można znaleźć na Wydziale Mechanicznym oraz w mediach społecznościowych sekcji.

(pc)