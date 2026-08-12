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12 sierpnia, 2026

Napis „JAGA” początkiem modernizacji Chorten Areny. Posłuchaj relacji

prezentacja-napisu-jaga-rudnicki-wilczyk-mielko-toloczko-jagiellonia-bialystok fot. Kamil Piłaszewicz
Na trybunie „Prosta” Chorten Areny pojawił się napis, ułożony z krzesełek w klubowych barwach. Inwestycję zrealizowano dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego 2026.

Projekt cieszył się dużym poparciem mieszkańców i był jedną z najpopularniejszych inicjatyw ostatniej edycji programu. Zdobył 5935 głosów. Łącznie zgłoszono 81 projektów, na które oddano blisko 35 tysięcy głosów. Do realizacji wybrano 26 propozycji, w tym 14 o charakterze ogólnomiejskim.

Koszt wykonania napisu „JAGA” wyniósł 340 tysięcy złotych brutto. To jedna z kilku inwestycji prowadzonych obecnie na Chorten Arenie. W ostatnim czasie wymieniono ławki rezerwowych, a w najbliższych dniach stadion zyska również nowe słupy zewnętrzne oraz nowoczesne, ledowe oświetlenie płyty głównej. Wartość ostatniej z tu wskazanych inwestycji szacowana jest na około 1,5 miliona złotych netto.

Zapraszamy do wysłuchania relacji z oficjalnej prezentacji napisu „JAGA”.

(kp)

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