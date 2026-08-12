Brązowy medal dla Politechniki Białostockiej w Pekinie. Robot „Brzeszczot” na podium RobotChallenge 2026

12 sierpnia, 2026

źródło: Wydział Mechaniczny PB źródło: Wydział Mechaniczny PB

Reprezentacja sekcji SumoMasters, działającej w ramach Koła Naukowego Robotyków Politechniki Białostockiej, wywalczyła 3. miejsce w kategorii MiniSumo podczas międzynarodowych zawodów RobotChallenge 2026 w Pekinie. Zawody odbyły się w dniach 7–9 sierpnia i zgromadziły ponad 2300 drużyn z 42 krajów.

Zespół SumoMasters, działający pod opieką dr. inż. Rafała Grądzkiego, reprezentowali Dawid Oleksiej, Amelia Szachowicz, Jakub Puc, Michał Sadowski, Michał Zalewski oraz Kacper Czaja. Białostocka ekipa wystawiła swoje konstrukcje w czterech kategoriach: MiniSumo, MicroSumo, NanoSumo i MegaSumo.

Największy sukces odniósł robot Brzeszczot w kategorii MiniSumo. Konstrukcja bez porażki przeszła fazę grupową, zajmując pierwsze miejsce w swojej grupie. Następnie wygrała wszystkie walki w kolejnym etapie i awansowała do półfinału. W walce o finał Brzeszczot musiał uznać wyższość rywala, ale w starciu o brązowy medal nie pozostawił już wątpliwości – zwyciężył w dogrywce i zapewnił Politechnice Białostockiej 3. miejsce w międzynarodowej rywalizacji.

W MiniSumo startowały także roboty Nugget i Mini Shiny. Nugget zakończył rywalizację na etapie grupowym, natomiast Mini Shiny nie mógł w pełni wykorzystać swoich możliwości z powodu problemów z elektroniką.

W kategorii MicroSumo Politechnikę reprezentowały Wafelek i Karmelek. Obie konstrukcje zajęły trzecie miejsca w swoich grupach. W NanoSumo wystartował robot EMEMEMS, który również zmagał się z problemami elektronicznymi i nie awansował do kolejnej fazy zawodów.

Najwięcej konstrukcji SumoMasters rywalizowało w kategorii MegaSumo. Javelin dotarł do ćwierćfinału, natomiast pozostałe roboty – Kumo, Masakrator i Speedster – zakończyły udział w zawodach wcześniej, m.in. z powodu awarii sterownika, uszkodzeń mechanicznych i spalonego silnika.

(pc)