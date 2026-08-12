Zaczynasz studia w Białymstoku? Radca prawny podpowiada, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

Wrzesień to dla przyszłych studentów nie tylko początek nowego etapu nauki, ale często również czas poszukiwania pierwszego mieszkania. W pośpiechu łatwo jednak przeoczyć ważne zapisy w umowie albo trafić na nieuczciwego wynajmującego.Na antenie Radia Akadera o tym, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, rozmawialiśmy z radcą prawnym Dariuszem Jarmocem. W rozmowie pojawiły się praktyczne wskazówki dotyczące umowy najmu, kaucji, protokołu zdawczo-odbiorczego i weryfikowania właściciela mieszkania.
Ekspert wyjaśnia również, jak rozpoznać potencjalne oszustwo, dlaczego nie warto wpłacać pieniędzy przed obejrzeniem lokalu i podpisaniem umowy oraz jak zabezpieczyć się przed bezpodstawnym potrąceniem kaucji. Podpowiada także, jak wygląda najem mieszkania przez kilku studentów i czy właściciel może bez zapowiedzi wejść do wynajmowanego lokalu.
W rozmowie nie zabrakło również odpowiedzi na najczęstsze pytania studentów: czy właściciel może podnieść czynsz z dnia na dzień, zakazać przyjmowania gości albo zatrzymać dowód osobisty czy legitymację studencką?
To rozmowa szczególnie dla tych, którzy po raz pierwszy szukają mieszkania w Białymstoku i chcą rozpocząć studenckie życie bez nieprzyjemnych niespodzianek.
Posłuchaj rozmowy tutaj:
(pc)