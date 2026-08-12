Zaczynasz studia w Białymstoku? Radca prawny podpowiada, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

12 sierpnia, 2026

mec. Dariusz Jarmoc fot. Paweł Cybulski mec. Dariusz Jarmoc fot. Paweł Cybulski

Wrzesień to dla przyszłych studentów nie tylko początek nowego etapu nauki, ale często również czas poszukiwania pierwszego mieszkania. W pośpiechu łatwo jednak przeoczyć ważne zapisy w umowie albo trafić na nieuczciwego wynajmującego.Na antenie Radia Akadera o tym, jak bezpiecznie wynająć mieszkanie, rozmawialiśmy z radcą prawnym Dariuszem Jarmocem. W rozmowie pojawiły się praktyczne wskazówki dotyczące umowy najmu, kaucji, protokołu zdawczo-odbiorczego i weryfikowania właściciela mieszkania.

Ekspert wyjaśnia również, jak rozpoznać potencjalne oszustwo, dlaczego nie warto wpłacać pieniędzy przed obejrzeniem lokalu i podpisaniem umowy oraz jak zabezpieczyć się przed bezpodstawnym potrąceniem kaucji. Podpowiada także, jak wygląda najem mieszkania przez kilku studentów i czy właściciel może bez zapowiedzi wejść do wynajmowanego lokalu.

W rozmowie nie zabrakło również odpowiedzi na najczęstsze pytania studentów: czy właściciel może podnieść czynsz z dnia na dzień, zakazać przyjmowania gości albo zatrzymać dowód osobisty czy legitymację studencką?

To rozmowa szczególnie dla tych, którzy po raz pierwszy szukają mieszkania w Białymstoku i chcą rozpocząć studenckie życie bez nieprzyjemnych niespodzianek.

Posłuchaj rozmowy tutaj:

(pc)