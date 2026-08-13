Kolorowe balony znów nad Białymstokiem. Przed nami 8. Fiesta Balonowa Dolina Narwi

13 sierpnia, 2026

Władysław Bohojło fot. Paweł Cybulski Władysław Bohojło fot. Paweł Cybulski

Już po raz ósmy kampus Politechniki Białostockiej zamieni się w miejsce startu Fiesty Balonowej Dolina Narwi. W dniach 20–22 sierpnia nad Białymstokiem pojawi się 15 kolorowych balonów na ogrzane powietrze, które będzie można zobaczyć z wielu części miasta.

Organizatorzy zaplanowali loty w czwartek i piątek z kampusu Politechniki Białostockiej oraz w sobotę z Turośni Kościelnej. Starty mają odbywać się rano i wieczorem – około godziny 6:00 i 18:00. Jedną z dodatkowych atrakcji będzie czwartkowy nocny przejazd balonów z płomieniami przez miasto. Finałem wydarzenia będzie sobotni piknik w Turośni Kościelnej.

Baloniarstwo to jednak sport, w którym ostatecznie najwięcej do powiedzenia ma pogoda. Wiatr nie powinien być zbyt silny, a loty nie mogą odbywać się podczas opadów. Dlatego nawet najlepiej przygotowany harmonogram może w ostatniej chwili ulec zmianie.

O tym, jak wygląda przygotowanie balonu do lotu, czym różni się perspektywa pilota od tego, co widzą obserwatorzy z ziemi oraz dlaczego baloniarstwo od lat fascynuje kolejne pokolenia, Paweł Cybulski rozmawiał z Władysławem Bohojło z Białostockiego Klubu Balonowego. W rozmowie nie zabrakło również wspomnień naszego gościa z jego pierwszego lotu, który odbył ponad 50 lat temu, oraz historii początków baloniarstwa w Białymstoku.

Posłuchajcie całej rozmowy tutaj:

Więcej informacji o imprezie znajdziecie TUTAJ

(pc)