27 sierpnia, 2025

Zwiększono liczbę szczepionek dla dorosłych pacjentów do przyjęcia w aptekach

Szczepienie osoby źródło: canva
Od 25 sierpnia w wielu wypadkach dorośli pacjenci mogą się zaszczepić w aptece, a nie tylko w przychodni. Lista szczepionek, które może podać farmaceuta, właśnie znacząco wzrosła. To m.in. szczepienie przeciw COVID-19, grypie, kleszczowemu zapaleniu mózgu, wirusowi HPV czy pneumokokom.

 

Część z szczepionek jest bezpłatna, pozostałe są częściowo finansowane ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ zapłaci też za podanie szczepionki przez farmaceutę. Dorosłym zaleca się szczepienia przeciwko: grypie, pneumokokom, odrze, śwince, różyczce, ospie wietrznej, tężcowi, błonicy, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, kleszczowemu zapaleniu mózgu i COVID-19.

W samym Białymstoku zaszczepić się można w 15 aptekach, a w całym województwie podlaskim jest to 45 miejsc. (red.)

