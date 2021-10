ZUS zaczyna wypłaty czternastek

Październik 27, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Już w tym tygodniu ZUS wypłaci pierwsze „czternastki”. Dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.

W województwie podlaskim jeszcze w październiku ZUS wypłaci ponad 6,5 tys. dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych na kwotę blisko 8 mln złotych.

– Niektórzy emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę jeszcze w październiku. Dotyczy to tych, którzy świadczenia otrzymują do pierwszego dnia każdego miesiąca. Pozostali uprawnieni otrzymają ją wraz z listopadowa wypłatą, w terminie, w którym co miesiąc pobierają świadczenie. Na początku listopada tj. do piątego i szóstego dnia miesiąca czternastkę otrzyma 30 tys. świadczeniobiorców, a kwota dodatkowych wypłat wyniesie 42 mln złotych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Czternasta emerytura w tym roku wyniesie 1250,88 zł brutto. Będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, czyli do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty szkoleniowej, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. (mt)