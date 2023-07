ZUS wypłacił już pierwsze pieniądze na wyprawki szkolne

21 lipca, 2023

ZUS przekazał do wypłaty pierwsze świadczenia 300+ na wyprawkę szkolną. Od 1 lipca trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start”.

– Obsługą programu od trzech lat zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Każdego dnia do ZUS wpływają nowe wnioski. Rodzice i opiekunowie złożyli już 1,2 mln wniosków o „Dobry start”. Wsparcie może być przeznaczone na zakup przyborów szkolnych, podręczników, plecaków czy innych akcesoriów potrzebnych uczniom – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wnioski o 300+ można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Świadczenie w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.

– Wnioski o wsparcie, tak jak w latach ubiegłych, można składać do 30 listopada. Jeśli rodzic spóźni się i przekaże dokument po tym terminie, to wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia – wyjaśnia rzeczniczka.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy dokument zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. (mt)