ZUS wypłaci pierwsze trzynastki dla emerytów jeszcze przed Wielkanocą

24 marca, 2023

ZUS w Białymstoku, fot. Ewelina Andrzejewska ZUS w Białymstoku, fot. Ewelina Andrzejewska

Emeryci i renciści otrzymają trzynastki jeszcze przed Wielkanocą. Po weekendzie rozpocznie się wypłata pierwszych świadczeń.

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzyma trzynastą emeryturę ze świadczeniem za kwiecień.

– Pierwsze trzynastki doręczane przez listonoszy, trafią na pocztę 28 marca, a przekazywane na konto bankowe 30 marca, z uwagi na to, że 1 kwietnia wypada w sobotę. Dodatkowe świadczenie w tych dniach trafi w województwie podlaskim do 6,6 tys. osób w łącznej kwocie 10,4 mln złotych – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Terminów płatności w ZUS w regionie jest kilka. Świadczeniobiorcy otrzymują należne wypłaty do : 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca.

– Jeśli termin płatności świadczenia przypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to ZUS wypłaca je przed tym dniem wolnym. Dlatego emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 10 kwietnia, mogą spodziewać się dodatkowych środków pieniężnych jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi – wyjaśnia Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Kwota netto dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie uzależnione od kwoty pobieranego świadczenia podstawowego.

– I tak dla seniora, którego emerytura brutto wynosi 1500 zł trzynastka netto to kwota 1374,48 zł. Przy świadczeniu 2000 tys. brutto emeryt może liczyć na wypłatę 1314,48 zł. Wszyscy świadczeniobiorcy, którzy otrzymują co najmniej 2500 tys. zł brutto miesięcznie, mogą spodziewać się kwoty 1254,48 zł do wypłaty – informuje rzeczniczka.

Z dodatkowej gratyfikacji będzie potrącany podatek i składka zdrowotna. (mt)