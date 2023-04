ZUS: Wnioski o świadczenie 500+ najlepiej złożyć do 30 kwietnia

6 kwietnia, 2023

źródło: ZUS w Białymstoku źródło: ZUS w Białymstoku

ZUS przypomina o składaniu wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy. Aby zachować ciągłość wypłaty pieniędzy do końca kwietnia trzeba złożyć elektroniczny wniosek.

Do tej pory w województwie podlaskim złożono już 82,5 tys. wniosków o świadczenie 500 plus. W całym kraju od 1 lutego ZUS przyjął już prawie 3 mln wniosków o świadczenie rodzinne.

– W województwie podlaskim najwięcej wniosków złożyli mieszkańcy Białegostoku. Od 1 lutego do połowy marca do ZUS ze stolicy naszego województwa wpłynęło prawie 23,7 tys. dokumentów. Tuż za Białymstokiem znalazł się powiat białostocki, z którego zarejestrowano 11,8 tys. wniosków o 500 plus. Na trzecim miejscu są Suwałki z liczbą 4,5 tys. wniosków, a tuż za nimi Łomża z 4,1 tys. wniosków – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

ZUS przypomina, że wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów: poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną.

– Jeśli ktoś składał już wniosek w poprzednim okresie za pomocą mZUS i otrzymywał świadczenie, może utworzyć nowy dokument na podstawie poprzedniego. Dzięki temu większość danych uzupełni się automatycznie. W razie potrzeby klient może je zmienić przed wysłaniem. W aplikacji można również sprawdzić, czy świadczenie zostało już przyznane – dodaje rzeczniczka.

Aby aktywować aplikację, należy powiązać ją ze swoim profilem na PUE ZUS.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli rodzic lub opiekun złoży wniosek od 1 lutego do 31 maja br., otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego. Jeśli złoży wniosek po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym złoży wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka, czy np. objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, albo w rodzinie zastępczej.

– Zatem jeśli rodzic, który aktualnie pobiera świadczenie na dziecko prawidłowo złoży wniosek o 500 plus np. w czerwcu, to świadczenie będzie przysługiwało od czerwca, ale pierwszą wypłatę świadczenia wraz z nadpłatą za poprzednie miesiące otrzyma do 31 sierpnia. Natomiast, gdyby ktoś złożył wniosek np. 1 lipca, to prawo do świadczenia będzie przysługiwało od lipca, a nie od czerwca i wypłata za czerwiec nie będzie przysługiwała. Dlatego warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak i prawo do świadczenia – tłumaczy Krupicka.

W przypadku nowo narodzonego dziecka rodzic ma 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o 500 plus. Jeśli zrobi to w tym terminie świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko otrzyma od dnia urodzenia dziecka. (mt)