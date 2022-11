Listopad 15, 2022

ZUS uruchomił aplikację mobilną do składania wniosków o 500 plus, źródło: ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił pierwszą aplikację mobilną mZUS. Za jej pośrednictwem można złożyć wniosek o świadczenia rodzinne np. 500 plus czy Dobry start.

– Udostępniona przez Zakład aplikacja, to wyjście naprzeciw naszym klientom i umożliwienie im w jak najszerszy i najprostszy sposób ubieganie się o świadczenia wypłacane przez ZUS. Znaczna większość rodziców i opiekunów to osoby młode, które doskonale potrafią posługiwać się tego rodzaju rozwiązaniami cyfrowymi. Naszym celem jest ułatwienie i skrócenie czasu wnioskowania o należne im środki – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Złożenia wniosków drogą elektroniczną to przede wszystkim ogromna wygoda. – To rodzic sam decyduje, kiedy znajdzie chwilę na przesłanie dokumentów. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących pory dnia, a nasi klienci mogą starania się o środki również w weekendy, kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe – dodaje rzeczniczka.

Aktualnie aplikacja mZUS przeznaczona jest dla osób, które mogą skorzystać ze świadczeń dla rodzin. Już teraz klienci mogą złożyć za jej pośrednictwem wnioski o świadczenie 300 plus z programu „Dobry Start” i o świadczenie wychowawcze 500 plus. W dalszej perspektywie aplikacja zostanie rozszerzona o kolejne świadczenia dla rodzin tj. wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dofinansowanie do żłobków.

Aby aktywować aplikację klient musi połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Oznacza to, że bez posiadania profilu PUE użytkownik nie będzie mógł skorzystać z aplikacji. Proces aktywacji i połączenia aplikacji z profilem PUE został opisany krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji.

Aplikacja mZUS przeznaczona jest na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi Android i iOS. Można już pobrać wyłącznie ze sklepów Google Play oraz App Store. (mt)