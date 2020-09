ZUS. Uczniowie pobierający rentę rodzinną muszą pamiętać o dopełnieniu formalności

Wrzesień 2, 2020

źródło: ZUS źródło: ZUS

Ucząca się młodzież korzystająca z renty rodzinnej wraz z początkiem nowego roku szkolnego musi pamiętać o potwierdzeniu prawa do tego świadczenia, by go nie stracić – przypomina ZUS.

Chodzi o osoby, którzy ukończyły 16 lat. Na złożenie zaświadczenia uczniowie mają czas do końca września, dla studentów termin ten upływa z końcem października.

– Chcąc by renta wypłacana była bez przerwy, należy zadbać o to by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do ZUS wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Białymstoku.

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami. (mt/mc)