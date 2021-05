ZUS. Średnia emerytura w Polsce i w Podlaskiem w 2020 roku

Maj 14, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

ZUS podał kwoty średnich emerytur w Polsce i w regionie. Podlaskie znajduje się na końcu listy z kwotą 2 244 złotych brutto.

W 2019 roku przeciętna emerytura w naszym regionie wynosiła 2 130 złotych, zatem po roku wzrosła o 114 złotych.

– Liczba seniorów, którym białostocki ZUS na koniec 2020 roku wypłacał świadczenie to 156 tys. czyli o prawie 5 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Natomiast w całym kraju Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał emerytury 6 milionom osób, a łączna suma wypłacanych emerytur to 45,1 mln złotych. Do nestorów w województwie podlaskim z tej puli trafia kwota 1,1 mln złotych – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik podlaskiego ZUS.

Im później przejdziemy na emeryturę, tym jej wysokość będzie wyższa. Wartość świadczenia jest bowiem uzależniona od sumy opłaconych i zwaloryzowanych składek emerytalnych jak również kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz średniego dalszego trwania życia.

– Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2020 wynika, że średnia emerytura w Polsce to prawie 2 500 złotych. Najwyższa przeciętna emerytura notowana jest w województwie śląskim i wynosi 2 950 złotych miesięcznie. Trzeba jednak pamiętać, że taka średnia jest spowodowana dość wysokimi świadczeniami górniczymi. Natomiast najniższa średnia emerytura jest województwie podkarpackim i wynosi 2 217 złotych miesięcznie – dodaje Krupicka.

Wysokość wypłacanych świadczeń z roku na rok rośnie. Jest to spowodowane coroczną marcową waloryzacją, jak również faktem, że emeryci nawet gdy już pobierają świadczenia, bardzo często pracują zawodowo i po określonym czasie, mogą doliczyć staż pracy lub składki – w zależności od tego jaki wariant im przysługuje.

Wiek emerytalny w naszym kraju wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po jego osiągnięciu można zdecydować o przejściu na emeryturę lub kontynuowaniu aktywności zawodowej.

– W 2020 roku wnioski o przyznanie emerytury po raz pierwszy w placówkach podlegających Oddziałowi ZUS w Białymstoku złożyło 14 tys. osób, zaś rok wcześniej o 1 tys. więcej. Tendencja ta jest taka sama w całym kraju. Liczba wniosków o przyznanie emerytury w 2019 roku wyniosła 512 tys. a w ubiegłym roku 480 tys. czyli o ponad 32 tys. mniej – dodaje rzeczniczka. (mt/mc)