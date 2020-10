ZUS skraca godziny obsługi klientów w poniedziałki

Październik 30, 2020

źródło: ZUS w Białymstoku

Sale obsługi klientów ZUS w poniedziałki będą czynne krócej. Już od 2 listopada sprawę w ZUS-ie osobiście będzie można załatwić wyłącznie w godzinach od 8.00 do 15.00. Powodem skrócenia godzin pracy jest rosnąca liczba zakażeń koronawirusem.

Rzecznik ZUS w woj. podlaskim Katarzyna Krupicka przypomina, że wcale nie musimy iść do urzędu, by załatwić swoją sprawę. Możemy zrobić to przez internet bądź telefon.

– Zachęcamy do załatwiania spraw w ZUS bez wychodzenia z domu i skorzystania z e-wizyt. Jesteśmy dostępni także przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz w kontakcie telefonicznym. Do dyspozycji naszych klientów jest ogólnopolska infolinia ZUS pod numerem tel. 22 560 16 00 dostępna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Jest również specjalna infolinia do obsługi spraw związanych z Polskim Bonem Turystycznym pod numerem tel. 22 11 22 111 – informuje Katarzyna Krupicka.

W pozostałe dni tygodnia, tj. od wtorku do czwartku sale obsługi klientów ZUS także będą czynne od 8.00 do 18.00. (mt/mc)