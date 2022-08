ZUS: Rodzice w Podlaskiem otrzymali już 26 mln złotych na wyprawkę szkolną

Sierpień 24, 2022

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Wciąż można ubiegać się o pieniądze na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry Start”. Jak dotąd w Podlaskiem ZUS wypłacił już ponad 26 mln złotych.

Nie ma już szans, by otrzymać pieniądze w sierpniu. Ci, którzy chcą dostać dofinansowanie we wrześniu też muszą się pospieszyć.

– Jeśli rodzic chce otrzymać pieniądze jeszcze we wrześniu, to wniosek o wyprawkę szkolną musi złożyć do końca sierpnia. Warto się pospieszyć, bo zostało już nie wiele czasu – radzi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

W ramach rządowego programu „Dobry start” można otrzymać 300 złotych na zakup wyprawki szkolnej. Środki z programu przysługują rodzicom dzieci do 20. roku życia lub do 24. roku życia – w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Wnioski o świadczenie można składać 30 listopada. Zrobimy to wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej i portal Emp@tia. (mt)