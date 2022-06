ZUS przypomina o składaniu wniosków o 500 plus na nowy okres świadczeniowy

Czerwiec 22, 2022

W Podlaskiem wypłacono już niemal 160 tys. świadczeń 500 plus na łączną kwotę niemal 80 mln złotych. Od czerwca realizacją programu zajmuje się ZUS. Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku na nowy okres świadczeniowy mają na to czas tylko do końca miesiąca.

– Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku na okres świadczeniowy 2022/2023 mają na to czas tylko do końca czerwca 2022 r. Jeśli wniosek złożą później, to stracą część pieniędzy, bo prawo do 500 plus będzie przyznane od miesiąca, w którym wpłynie dokument. Wyjątek stanowią rodzice, którym urodziło się dziecko. Oni mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem – przypomina rzecznik ZUS w Podlaskie, Katarzyna Krupicka

Wniosek o świadczenie wychowawcze jest elektroniczny. Można go złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzice, którzy mają PESEL, mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Empatia lub swój bank.

– Możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną to przede wszystkim ogromna wygoda dla rodziców. To oni decydują, czy chcą to zrobić rano, w południe czy wieczorem. Dzięki elektronizacji mogą starać się o środki z programu także w weekendy, kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe – dodaje Krupicka.

Każdy rodzic ma stały termin płatności, który może sprawdzić na PUE ZUS. Termin płatności został przydzielony automatycznie i będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie wychowawcze. Kolejne terminy wypłat to 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. W przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazana dzień wcześniej. (mt)