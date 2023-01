ZUS przypomina o bonie turystycznym. To 500 złotych na każde dziecko

Styczeń 18, 2023

Zbliżające się zimowe ferie to kolejna okazja do wykorzystania bonu turystycznego. ZUS przypomina, że świadczenie to ważne będzie tylko do końca marca.

Bon trzeba aktywować do końca marca, ale sama usługa może być zrealizowana później.

W województwie podlaskim na 120 tys. przyznanych bonów aktywowano 83 procent. Wciąż pozostaje w regionie 20,5 tys. bonów, które jeszcze w ogóle nie zostały aktywowane.

– Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym, jest bardzo prosta i nie przysparza żadnych trudności. Po aktywacji bonu na PUE ZUS rodzica, który pobiera na swoje dziecko świadczenie wychowawcze 500 plus, na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności. Trzeba go podać, kiedy płaci się bonem za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Każda płatność jest potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym, który jest wysłany SMS-em – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Listę podmiotów, które honorują płatność bonem turystycznym, można sprawdzić na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. (mt)