ZUS. Przedsiębiorcy z Podlasia dostali już 73 mln złotych postojowego

Czerwiec 10, 2020

źródło: ZUS

Blisko 73 mln złotych postojowego wypłacił dotąd białostocki oddział ZUS podlaskim przedsiębiorcom. Świadczenie to według obecnie obowiązujących przepisów może być wypłacone maksymalnie trzy razy.

– Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się o postojowego jeśli ich przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na złożenie pierwszego wniosku w czerwcu, to w maju, musimy mieć przychód o co najmniej 15 proc. niższy niż w kwietniu – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS-u w Białymstoku.

Świadczenie co do zasady wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 złotych i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Może również wynosić 1300 złotych, jeżeli przedsiębiorca rozlicza się w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Może też być równe sumie wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek, jeśli ta suma jest mniejsza niż 1300 złotych.

Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. (mt/mc)