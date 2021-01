ZUS. Przedsiębiorcy mogą się zgłaszać do małego ZUS plus

Styczeń 5, 2021

źródło: ZUS Białystok źródło: ZUS Białystok

Od nowego roku mikroprzedsiębiorcy mogą się zgłaszać do małego ZUS plus uprawniającego do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.

To oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni i nie przekroczyli rocznego przychodu w wysokości 120 tys. złotych.

– Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w 2020 r. korzystały z ulgi mały ZUS plus i nadal spełniają kryteria, nie muszą składać nowego zgłoszenia do ubezpieczeń. Mogą nadal w 2021 r. opłacać niższe składki. Natomiast przedsiębiorcy, którzy dopiero od 2021 r. chcą skorzystać z małego ZUS plus i spełniają warunki, muszą do 1 lutego 2021 r. wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia i zgłosić się z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92 – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Z małego ZUS plus wykluczeni są m.in. przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT. (mt/mc)