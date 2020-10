ZUS. Praca zdalna na kwarantannie jest możliwa

Październik 29, 2020

Niemożność wykonywania pracy, przez osobę odbywającą obowiązkową kwarantannę, jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby – przypomina ZUS. Jeżeli jednak pracownik kierowany na kwarantannę domową zdecyduje się w tym czasie na pracę zdalną, straci wówczas prawo do świadczenia chorobowego.

W pierwszym przypadku za czas kwarantanny pracownik otrzyma 80 procent wynagrodzenia, w drugim – pełne 100 procent.

– Trzeba dodać, że okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a jedynie narażenie na takie zakażenie – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Podlaskiem.

Oznacza to, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, straci wówczas prawo do zasiłku chorobowego. Za świadczoną pracę zachowa prawa do pełnego wynagrodzenia.

Natomiast w sytuacji, gdy osoba przebywająca na kwarantannie nie będzie w stanie świadczyć pracy, wówczas będzie miała prawo do wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, tj. wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego. Do wypłaty tych świadczeń nie jest w takim przypadku potrzebne zwolnienie lekarskie. (mt/mc)