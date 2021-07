ZUS. Ponad połowa Podlasian aktywowała już bon turystyczny

Lipiec 27, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Mamy półmetek wakacji. Jak informuje ZUS, ponad połowa uprawnionych na Podlasiu aktywowała już bon turystyczny.

– Z tygodnia na tydzień coraz więcej osób uprawnionych aktywuje swój bon turystyczny i dokonuje nim płatności. Dotychczas aktywowano ich 60 tys., co stanowi 13 tys. więcej niż w czerwcu. Nadal jednak wielu uprawnionych mieszkańców województwa podlaskiego nie zdecydowało się na aktywację bonu (57 tys.). Dotychczas bonami zrealizowaliśmy płatności na ponad 43,7 mln złotych – mówi Anna Ilukiewicz z ZUS.

Na Podlasiu uprawnionych do bonu jest ponad 116 tys. osób. Nieco ponad 20 tys. z nich wykorzystało bon w całości.

Jak dotąd najwięcej bonów aktywowano w województwie mazowieckim i w śląskim.

– Bon przyznawany jest w formie dokumentu elektronicznego. Trzeba go aktywować. Można to zrobić w dowolnym momencie. Warto jednak nie odkładać tego na ostatnią chwilę i aktywować go wcześniej. Ma unikalny 16-cyfrowy numer i jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Po zalogowaniu na PUE ZUS wybieramy zakładkę – Ogólny, a następnie – Polski Bon Turystyczny. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze – dodaje Ilukiewicz.

Polski Bon Turystyczny jest formą wsparcia dla rodzin, a także dla branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku COVID-19. Bon przyznawany jest na każde dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy „Rodzina 500 plus”. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 złotych. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 złotych. Aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. (mt)