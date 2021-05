ZUS. Osoby dorabiające do świadczenia przedemerytalnego muszą rozliczyć się do 31 maja

Maj 26, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą przekazać do ZUS informacje o osiągniętych przychodach. Mają na to czas do końca maja.

– Pobierając świadczenie przedemerytalne, możemy dodatkowo pracować, trzeba jednak pamiętać o limitach dorabiania i rozliczaniu tych przychodów w ZUS. Jeśli przychód nie przekracza 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to świadczenie czy zasiłek przedemerytalny należy się w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczy on 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to wówczas ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia – przypomina Katarzyna Krupicka, rzecznik ZUS w Białymstoku.

Osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego ma obowiązek powiadomić ZUS o dorabianiu do świadczenia.

– To, jak szybko świadczeniobiorca poinformuje nas o swoich przychodach i ich wysokości, jest bardzo ważne i ma duże znaczenie przy rozliczeniu świadczenia. Jeśli w wyniku rozliczenia przychodu stwierdzimy, że przychód przekroczył dopuszczalne limity, a osoba pobrała świadczenie w pełnej wysokości, wówczas ZUS ustali kwotę nienależnie pobranych świadczeń i trzeba będzie je zwrócić – dodaje Krupicka.

Informacje o osiągniętych przychodach dotyczą okresu od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r. (mt/mc)