ZUS. Od marca wyższe świadczenie Mama 4 plus

Marzec 13, 2022

Ponad 1,2 tys. osób otrzymuje w woj. podlaskim świadczenie Mama 4 plus. Od marca świadczenie to jest wyższe i wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura. Nie każdy jednak otrzyma pełną wysokość świadczenia.

– Wysokość świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od marca 1338,44 złotych brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do kwoty 1338,44 złotych – tłumaczy Katarzyna Krupicka z ZUS.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, potocznie nazywane Mama 4 plus ma zapewnić podstawowe środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury.

O świadczenie to mogą ubiegać się nie tylko kobiety po 60 roku życia, które urodziły i wychowały lub jedynie wychowały, co najmniej czworo dzieci, ale po spełnieniu określonych warunków również mężczyźni. Świadczenie to może być przyznane ojcom po 65 roku życia w przypadku śmierci matki albo porzucenia przez nią dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci. (mt)