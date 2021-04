ZUS. Nowe stawki jednorazowego odszkodowania za wypadki przy pracy lub chorobę zawodową

Kwiecień 14, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Od 1 kwietnia obowiązują nowe stawki jednorazowego odszkodowania za wypadki przy pracy lub chorobę zawodową. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony pracownik otrzyma 1033 złote.

– Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego przysługuje 18 086 zł. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas można liczyć na 93 014 zł. Jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy kwota wynosi 46 507 zł. Zaś w sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 93 014 zł i 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci. Natomiast 18 086 zł przyznawane jest w sytuacji, gdy obok małżonka lub dzieci, uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego. Każdy z nich może otrzymać tą kwotę, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom. Wszystkie wymienione stawki są kwotami brutto – informuje rzecznik ZUS w Białymstoku, Katarzyna Krupicka.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje ZUS. Musi to zrobić w terminie dwóch tygodni od otrzymania orzeczenia wystawionego przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską. (mt/mc)