ZUS nadal przyjmuje wnioski o tzw. postojowe. Do tej pory świadczenie otrzymało przeszło 41 tysięcy osób

Czerwiec 17, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Wciąż można ubiegać się o tzw. świadczenie postojowe. Zwiększyła się jednak kwota limitu przychodu dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, które wnioskują o wsparcie po raz pierwszy.

Obecnie kwota ta nie może przekroczyć 15, 994 złotych w miesiącu poprzedzającym złożenie dokumentów.

– Dla wnioskodawców wykonujących umowy cywilnoprawne, a ubiegających się o postojowe, ważnym kryterium jest to, by przychód uzyskany z tej umowy nie przekroczył kwoty 15 994,41 zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie. Ta kwota zwiększyła się o prawie 400 zł w stosunku do poprzedniego okresu i dotyczy dokumentów składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu – wyjaśniała rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku Katarzyna Krupicka.

W województwie podlaskim postojowe odebrało już ponad 41 tys. uprawnionych. Kwota wypłaconego wsparcia to 80 mln zł. O taką pomoc zleceniobiorcy i przedsiębiorcy mogą starać się trzy razy. Świadczenie postojowe to z reguły 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł, jest ono nieopodatkowane i nieoskładkowane. (ea/mc)