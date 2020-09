ZUS. Mieszkańcy Podlaskiego wykorzystali w sierpniu 18 tys. bonów turystycznych

Wrzesień 3, 2020

Do końca wakacji mieszkańcy województwa podlaskiego aktywowali ponad 18 tys. bonów turystycznych. To najmniej w całym kraju. Najwięcej osób skorzystało z bonu w województwie mazowieckim, bo prawie 125 tysięcy.

– Bon turystyczny funkcjonuje od 1 sierpnia i nie wszyscy rodzice wraz z dziećmi mogli z niego skorzystać. Koniec wakacji nie oznacza końca bonu turystycznego. Ci, którzy nie zdążyli nim zapłacić, mają na to czas do końca marca 2022 roku. Mogą za niego opłacić jesienne wyjazdy z rodziną, ferie zimowe czy też wakacyjne pobyty w kraju w przyszłym roku – mówi rzecznik ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.

Warto wiedzieć, że wyjazd może odbyć się w późniejszym terminie. Ważne by płatność bonem, która rezerwuje pobyt w wybranym miejscu była wykonana najpóźniej w dniu 31 marca 2022 roku.

W całym kraju uprawnionych do bonu jest ponad 4 mln osób, a aktywowało go przeszło 880 tysięcy. Bonem można płacić podmiotom, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Do tej pory zarejestrowanych jest prawie 17 tys. firm. Ich lista jest dostępna na stronach www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel. (mt/mc)