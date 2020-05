ZUS. Lekarze orzecznicy przyjmują już bezpośrednio

Maj 12, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

ZUS przywrócił bezpośrednie badania lekarskie przez lekarzy orzeczników. Osoby starające się o świadczenia związane z niezdolnością do pracy są indywidualnie zawiadamiane o terminie i miejscu badania.

– Bezpośredni kontakt podczas badania lekarskie przywracany jest etapowo. Zachowujemy wymagane środków ostrożności, które są podyktowane aktualną sytuacji sanitarno-epidemiologiczną – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Badania w poszczególnych jednostkach Zakładu planowane są przy szczególnym uwzględnieniu aktualnego stanu i rozwoju sytuacji epidemiologicznej na terenie poszczególnych jednostek ZUS. Brana jest pod uwagę liczby zachorowań na koronawirusa w danym regionie.

Od 16 marca badania bezpośrednie zaplanowane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie były z powodu epidemii przesuwane na późniejszy okres.

– We wszystkich tych sprawach, w których było to możliwe, nasi lekarze orzecznicy orzekali i w dalszym ciągu orzekają zaocznie, na podstawie dokumentacji. Obecnie stopniowo powracamy do normalnego trybu pracy, który uwzględnia także badania bezpośrednie – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Osoby, które miały wydane orzeczenia lekarskie na czas określony, mogą wystąpić o przedłużenie ważności takiego dokumentu. Wystarczy, że złożą wniosek o świadczenie na dalszy okres. Muszą to zrobić zanim upłynie termin ważności tego orzeczenia. (mt/mc)