ZUS: emerytury i renty będą wypłacone jeszcze przed świętami

Grudzień 17, 2021

Fot. Katarzyna Cichoń Fot. Katarzyna Cichoń

Jak co roku emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 25 grudnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze przed świętami. Do końca grudnia pieniądze trafią także do osób, których termin wypłaty świadczeń wypada 1 stycznia.

– Osoby, które powinny otrzymać swoje świadczenie 25 grudnia i 1 stycznia otrzymają pieniądze jak zwykle z wyprzedzeniem. Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 21 grudnia, a świadczenia przekazywane na konto 23 grudnia – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

– Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia. 28 grudnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 30 grudnia – dodaje rzeczniczka.

Seniorów, którzy jeszcze nie mają konta w banku, zachęcamy, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów. Konto w banku to swobodny i łatwy dostęp do pieniędzy. Otrzymując emeryturę czy rentę na rachunek bankowy, nie musimy czekać na wizytę listonosza.

W województwie podlaskim ZUS przekazuje 77 proc. świadczeń na rachunki bankowe. (mt)