ZUS. Emerytura przekazywana na konto jest coraz popularniejsza

Luty 16, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Seniorzy doceniają konta bankowe. Z roku na rok rośnie liczba emerytów i rencistów wybierających taki właśnie sposób przekazywania swojej emerytury lub renty.

Od kilku lat wypłaty świadczeń na rachunki bankowe stopniowo rosną. Z pośród 8,5 mln wypłat świadczeń długoterminowych, aż 73,6 proc. jest przekazywane na konto. W województwie podlaskim wskaźnik ubankowienia jest jeszcze wyższy i przekracza 76 proc. Najbardziej ubankowioną grupą świadczeniobiorców są osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (97 proc.) oraz klienci otrzymujący emerytury pomostowe (93 proc.).

– Konto w banku to większe bezpieczeństwo dla seniorów. Szczególnie teraz, gdy preferowane są płatności bezgotówkowe. Ponadto rachunek bankowy pozwala na swobodne dysponowanie swoim czasem. Po pierwsze nie musimy czekać na wizytę listonosza, który przyniesie nam emeryturę, a po drugie, gdy z różnych przyczyn nie będzie nas przez jakiś czas w domu, nie musimy się martwić, że pozostaniemy bez gotówki. Zdarza się, że przekaz wysłany na pocztę, wraca do ZUS, bo nikt nie mógł go odebrać, a emeryt pozostaje wtedy bez pieniędzy. Przelew na konto wyklucza takie sytuacje. Ponadto emerytura wypłacana na rachunek w banku zawsze jest na czas, bo ZUS nigdy nie spóźnia się z jej wypłatą – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzeczni prasowy ZUS w województwie podlaskiego.

Rachunek bankowy to dodatkowa ochrona dla seniorów przed złodziejami i oszustami. Brak większej gotówki w domu pozwala na uniknięcie utraty oszczędności w sytuacji kradzieży.

Jak pokazują przeprowadzone przez ZUS badania, pozostali seniorzy, którym emeryturę lub rentę przynosi listonosz, nie wiedzą jak korzystać z bankowości elektronicznej. Dlatego ZUS rozpoczął kampanię edukacyjno-informacyjną na temat korzyści posiadania konta w banku.

– Chcemy, aby nasi klienci swobodnie i bez lęku mogli dysponować swoimi pieniędzmi nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Aby swoje świadczenia pobierali na rachunek bankowy, a wychodząc do sklepu czy apteki, używali karty płatniczej. Bo konto w banku jest bezpieczne i wygodne, a otrzymywanie pieniędzy z ZUS na swój rachunek bankowy pozwala na bezpieczny dostęp do nich – tłumaczy rzeczniczka.

Aby zacząć otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy należy złożyć w ZUS odpowiedni wniosek. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. (mt/mc)