ZUS. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do końca stycznia

Styczeń 20, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie został przedłużony. Tym razem do 31 stycznia.

– Tak jak wcześniej można z niego skorzystać w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ubezpieczeni rodzice dzieci do lat 8, jak i starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje rodzicom na dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, na te, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, oraz do 24 lat, w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych.

– Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku braku możliwości z powodu COVID-19 sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą, lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna – dodaje Krupicka.

Co ważne zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). (mt/mc)