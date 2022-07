ZUS. Bony turystyczne tylko do końca września

Lipiec 28, 2022

źródło: ZUS w Białymstoku źródło: ZUS w Białymstoku

Tylko dwa miesiące zostały do wykorzystania bonu turystycznego. Na Podlasiu do tej pory 27 tyś. bonów jest nieaktywnych. Bon turystyczny to 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł.

Można nim płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski – mówi Anna Ilukiewicz Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS – Co istotne sama usługa może się odbyć później, czyli po 30 września, jednak płatność musi być zrealizowana do końca września. Warto o tym pamiętać, by nie stracić świadczenia. Rodzice mogą na przykład bonem zapłacić za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bonem można opłacić zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na kolonię, obóz czy zieloną szkołę, a także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi np. transport i zwiedzanie.

W całym kraju płatność bonami przyjmuje około 27 tys. miejsc. Najwięcej zarejestrowanych jest w województwie pomorskim i małopolskim. (hk)