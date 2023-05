ZUS: Błędy we wnioskach o 500 plus mogą opóźnić wypłatę świadczenia

31 maja, 2023

ZUS zachęca do sprawdzania wniosków o 500 plus przed ich wysłaniem. Wciąż bowiem zdarzają się w nich błędy, a niepoprawnie wypełniony dokument może opóźnić wypłatę świadczenia.

– Najczęściej pojawiającym się błędem jest złożenie dwóch wniosków przez obojga rodziców na to samo dziecko. Warto przypomnieć, że świadczenie otrzyma tylko jeden z nich. Jeśli rodzice mieszkają razem i wychowuje dziecko wspólnie, wówczas 500 plus otrzyma ten rodzic, który złożył wniosek jako pierwszy. A jeśli rodzice nie mieszkają razem, to świadczenie przysługuje temu, z którym zamieszkuje dziecko. Rodzinne świadczenie wychowawcze może przysługiwać obojgu rodzicom tylko w jednej sytuacji – gdy sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną. Wówczas środki dzielone są na dwie równie części i każdy z nich otrzyma po 250 złotych – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS.

Kolejnymi, często popełnianym błędami we wnioskach o 500 plus są literówki. Zdarza się, że rodzin nieprawidłowo wpisze numer PESEL dziecka, czy poda błędny numer rachunku bankowego.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2024 roku. Pierwsze wypłaty rozpoczną się w czerwcu i trafią do osób, które do końca kwietnia złożyły prawidłowy i kompletny wniosek. (mt)