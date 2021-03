Żubroffka z międzynarodowymi sukcesami. Trailer festiwalu dostrzeżono we Francji i Czechach

Marzec 31, 2021

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Trailer 15. edycji ŻUBROFFKI został zakwalifikowany do konkursu Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy.

Festiwal ten, to jedna z najstarszych imprez filmów animowanych na świecie – odbywa się we Francji od 1960 roku. W tym roku odbędzie się od 14 do 19 czerwca.

W Annecy nagrody i wyróżnienia zdobywali polscy twórcy m.in.: Mirosław Kijowicz za film “Klatki” (1965), Ryszard Czekała za film “Apel” (1971), Zbigniew Rybczyński za film “Tango” (1981), Dorota Kobiela za film “Twój Vincent” (2017) i Mariusz Wilczyński za “Zabij to i wyjedź z tego miasta” (2020).

Trailer ŻUBROFFKI został także przyjęty do konkursu czeskiego festiwalu ANIFILM.

15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA planowana jest w wersji hybrydowej od 9 do 13 czerwca w Białymstoku. Z powodu pandemii festiwal został przeniesiony z grudnia ubiegłego roku.

Trailer można zobaczyć tutaj. (ea/mc)