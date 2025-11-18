ŻUBROFFKA 2025 – Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ponownie w Białymstoku

18 listopada, 2025

konferencja zapowiadająca festiwal fot. Jakub Tomasz Gwiazdowski/ UM Białystok konferencja zapowiadająca festiwal fot. Jakub Tomasz Gwiazdowski/ UM Białystok

ŻUBROFFKA 2025 ponownie zamieni Białystok w filmową stolicę krótkiego metrażu. Od 3 do 7 grudnia odbędzie się 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Tegoroczna odsłona festiwalu przebiega pod hasłem poszukiwania równowagi, empatii i spokoju w coraz bardziej radykalizującym się świecie.

Rekordowa liczba zgłoszeń – 1300 filmów z całego świata

Organizator, Białostocki Ośrodek Kultury, podkreśla, że ŻUBROFFKA cieszy się coraz większym zainteresowaniem twórców z całego świata. W tym roku nadesłano ponad 1300 zgłoszeń, m.in. z Iranu, Kanady, Tajwanu, Brazylii i Słowenii.

Do konkursu zakwalifikowało się 114 filmów, które powalczą o nagrody w 10 kategoriach, wśród nich:

Polskie konkursy:

Fabuła.pl

Animacja.pl

Dokument.pl

Międzynarodowe konkursy:

Okno na Wschód

Cały ten Świat

Konkursy otwarte:

Dzieciaki

Młodzi

Music Video

Midnight Shorts

Na Skraju (filmy eksperymentalne)

Jury złożone z twórców filmowych, dziennikarzy i programerów festiwali oceni zarówno filmy konkursowe, jak i przyzna nagrody specjalne za najlepsze zdjęcia, muzykę, dokument, fabułę i animację.

Festiwal ŻUBROFFKA 2025 – idea przewodnia

Tegoroczny temat skupia się na pojęciach równowagi, wrażliwości i harmonii. Organizatorzy zwracają uwagę, że świat radykalizuje się tam, gdzie nie powinien – a prawdziwą wartością jest wzajemne zrozumienie, ciekawość i empatia.

Hasło odwołuje się do potrzeby zatrzymania się, skupienia na sobie i otoczeniu, zamiast nieustannego „szybciej, wyżej, mocniej”.

Za identyfikację wizualną tegorocznej edycji odpowiada brytyjski ilustrator Joe Taylor, a projekt graficzny przygotowała Izabela Sroka.

Uroczyste otwarcie festiwalu z Haroldem Lloydem i muzyką Bassa Astrala

ŻUBROFFKA 2025 rozpocznie się filmowo-muzyczną inauguracją. Zaprezentowana zostanie klasyczna komedia „Jeszcze wyżej!” (1923) z Haroldem Lloydem, do której muzykę na żywo wykona polski producent elektroniki Bass Astral.

Organizatorzy podkreślają, że połączenie archiwalnych kadrów z nowoczesną muzyką tworzy unikatowe doświadczenie, otwierające festiwal w duchu twórczej odwagi.

Wydarzenia towarzyszące – od jogi i morsowania po koncerty i warsztaty

ŻUBROFFKA to nie tylko filmy – to kilkadziesiąt wydarzeń dodatkowych, które co roku przyciągają tysiące osób.

W programie m.in.:

koncert beluga ryba (Jędrek Dudka)

impreza ŻUBROFFKA goes TECHNO z międzynarodowymi DJ-ami (m.in. Pink Concrete, Newa, Mohji, Dtekk)

tropikalna fiesta z legendarnym duetem Dengue Dengue Dengue!

śniadania filmowe (podlaskie, portugalskie, belgijskie)

tematyczne sety filmowe

joga i morsowanie na plaży na Dojlidach

pokazy dla seniorów

panel „Jak profesjonalnie zadebiutować?” organizowany z KIPA i Studiem Munka

warsztaty filmowe i animacyjne dla dzieci i młodzieży

W ramach festiwalu odbędzie się także wystawa „beginnings” Tomasza Wysockiego, przygotowana pod opieką kuratorską Artura Reszki.

Gdzie odbywa się ŻUBROFFKA 2025?

Projekcje i wydarzenia festiwalowe odbędą się w wielu lokalizacjach w Białymstoku i regionie. Najważniejsze miejsca to:

Kino Forum

Klub Fama

Centrum im. Ludwika Zamenhofa

Część projekcji trafi także do innych miast województwa, m.in. Bielska Podlaskiego, Łomży, Wasilkowa i Sokółki.

ŻUBROFFKA – festiwal, który buduje mosty

Organizatorzy podkreślają, że ŻUBROFFKA od 19 lat promuje różnorodność, otwartość i międzynarodową współpracę. Choć to 19. edycja, festiwal działa już 20 lat – z jedną przerwą pandemiczną.

To wydarzenie, które pokazuje, że mimo różnic ludzie na całym świecie mają podobne emocje, problemy i radości. A krótkie metraże są idealną formą, by te doświadczenia przekazać w najczystszej postaci.

