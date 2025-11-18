ŻUBROFFKA 2025 – Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ponownie w Białymstoku

ŻUBROFFKA 2025 ponownie zamieni Białystok w filmową stolicę krótkiego metrażu. Od 3 do 7 grudnia odbędzie się 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych, jednego z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Tegoroczna odsłona festiwalu przebiega pod hasłem poszukiwania równowagi, empatii i spokoju w coraz bardziej radykalizującym się świecie.
Rekordowa liczba zgłoszeń – 1300 filmów z całego świata
Organizator, Białostocki Ośrodek Kultury, podkreśla, że ŻUBROFFKA cieszy się coraz większym zainteresowaniem twórców z całego świata. W tym roku nadesłano ponad 1300 zgłoszeń, m.in. z Iranu, Kanady, Tajwanu, Brazylii i Słowenii.
Do konkursu zakwalifikowało się 114 filmów, które powalczą o nagrody w 10 kategoriach, wśród nich:
Polskie konkursy:
-
Fabuła.pl
-
Animacja.pl
-
Dokument.pl
Międzynarodowe konkursy:
-
Okno na Wschód
-
Cały ten Świat
Konkursy otwarte:
-
Dzieciaki
-
Młodzi
-
Music Video
-
Midnight Shorts
-
Na Skraju (filmy eksperymentalne)
Jury złożone z twórców filmowych, dziennikarzy i programerów festiwali oceni zarówno filmy konkursowe, jak i przyzna nagrody specjalne za najlepsze zdjęcia, muzykę, dokument, fabułę i animację.
Festiwal ŻUBROFFKA 2025 – idea przewodnia
Tegoroczny temat skupia się na pojęciach równowagi, wrażliwości i harmonii. Organizatorzy zwracają uwagę, że świat radykalizuje się tam, gdzie nie powinien – a prawdziwą wartością jest wzajemne zrozumienie, ciekawość i empatia.
Hasło odwołuje się do potrzeby zatrzymania się, skupienia na sobie i otoczeniu, zamiast nieustannego „szybciej, wyżej, mocniej”.
Za identyfikację wizualną tegorocznej edycji odpowiada brytyjski ilustrator Joe Taylor, a projekt graficzny przygotowała Izabela Sroka.
Uroczyste otwarcie festiwalu z Haroldem Lloydem i muzyką Bassa Astrala
ŻUBROFFKA 2025 rozpocznie się filmowo-muzyczną inauguracją. Zaprezentowana zostanie klasyczna komedia „Jeszcze wyżej!” (1923) z Haroldem Lloydem, do której muzykę na żywo wykona polski producent elektroniki Bass Astral.
Organizatorzy podkreślają, że połączenie archiwalnych kadrów z nowoczesną muzyką tworzy unikatowe doświadczenie, otwierające festiwal w duchu twórczej odwagi.
Wydarzenia towarzyszące – od jogi i morsowania po koncerty i warsztaty
ŻUBROFFKA to nie tylko filmy – to kilkadziesiąt wydarzeń dodatkowych, które co roku przyciągają tysiące osób.
W programie m.in.:
-
koncert beluga ryba (Jędrek Dudka)
-
impreza ŻUBROFFKA goes TECHNO z międzynarodowymi DJ-ami (m.in. Pink Concrete, Newa, Mohji, Dtekk)
-
tropikalna fiesta z legendarnym duetem Dengue Dengue Dengue!
-
śniadania filmowe (podlaskie, portugalskie, belgijskie)
-
tematyczne sety filmowe
-
joga i morsowanie na plaży na Dojlidach
-
pokazy dla seniorów
-
panel „Jak profesjonalnie zadebiutować?” organizowany z KIPA i Studiem Munka
-
warsztaty filmowe i animacyjne dla dzieci i młodzieży
W ramach festiwalu odbędzie się także wystawa „beginnings” Tomasza Wysockiego, przygotowana pod opieką kuratorską Artura Reszki.
Gdzie odbywa się ŻUBROFFKA 2025?
Projekcje i wydarzenia festiwalowe odbędą się w wielu lokalizacjach w Białymstoku i regionie. Najważniejsze miejsca to:
-
Kino Forum
-
Klub Fama
-
Centrum im. Ludwika Zamenhofa
Część projekcji trafi także do innych miast województwa, m.in. Bielska Podlaskiego, Łomży, Wasilkowa i Sokółki.
ŻUBROFFKA – festiwal, który buduje mosty
Organizatorzy podkreślają, że ŻUBROFFKA od 19 lat promuje różnorodność, otwartość i międzynarodową współpracę. Choć to 19. edycja, festiwal działa już 20 lat – z jedną przerwą pandemiczną.
To wydarzenie, które pokazuje, że mimo różnic ludzie na całym świecie mają podobne emocje, problemy i radości. A krótkie metraże są idealną formą, by te doświadczenia przekazać w najczystszej postaci.
(pc)