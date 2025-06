Zrównoważony rozwój to temat przewodni Międzynarodowej Szkoły Letniej Politechniki Białostockiej

30 czerwca, 2025

Zrównoważone budownictwo, zrównoważone miasta i zrównoważona współpraca międzynarodowa – to trzy ścieżki edukacyjne realizowane na Międzynarodowej Szkole Letniej, która w poniedziałek (30.06) rozpoczęła się w Politechnice Białostockiej. Na uczelnię przyjechała rekordowa liczba około 70 studentów i 20 wykładowców z różnych stron świata.

Zajęcia i wykłady na Międzynarodowej Szkole Letniej w Politechnice Białostockiej są prowadzone na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz na Wydziale Inżynierii Zarządzania, natomiast zajęcia praktyczne będą też prowadzone przez pracowników przedsiębiorstw wykorzystujących proekologiczne technologie.

– W czasie, kiedy technologie tak szybko się rozwijają, chcemy dostarczyć studentom jak najfajniejszych metod kształcenia. 17 celów zrównoważonego rozwoju, wymagania w zakresie ograniczenia śladu węglowego i szereg innych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, to tematy, które ciągle trzeba podkreślać, bo też i wzrastają wymagania w tym zakresie, ale też i na szczęście zwiększa się świadomość i w niektórych przypadkach to właściwie już styl życia taki bardzo zrównoważony – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej.

Na Międzynarodowej Szkole Letniej są również przedstawiciele uczelni zrzeszonych w Uniwersytecie Europejskim Across. A ta szkoła letnia to jedno z pierwszych działań konsorcjum.

– Celem uczelni europejskich Across jest po prostu transformacja współpracy międzynarodowej. Odbywa się ona zupełnie inaczej niż dotychczas, bo będzie to się działo też wewnątrz każdej uczelni. Celem jest zacieśnianie współpracy, bo współpracuje aż dziewięć uczelni i będzie to w zupełnie innych ramach niż na przykład takie typowe wyjazdy studentów w ramach Erasmusa – tłumaczy Agata Mannino, główna koordynatorka projektu Across.

Na Międzynarodowej Szkoły Letniej w Politechnice Białostockiej są studenci i wykładowcy z uczelni z różnych stron świata, a w tym z Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Bośni i Hercegowiny, czy Niemiec. (hk)

Relacja Hanny Kość: