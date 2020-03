zostańwdomu. Włodarze apelują o odpowiedzialność za siebie i innych

Marzec 23, 2020

O solidarność i obywatelską odpowiedzialność apeluje do mieszkańców prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Z tym samym apelem wystąpił też marszałek województwa Artur Kosicki.



Prezydent Białegostoku ponawia swój apel o stosowanie się do zaleceń i w trosce o siebie i najbliższych zostanie w domach.

– Białostoczanie, zwracam się do Was w poczuciu odpowiedzialności za wszystkich mieszkańców naszego miasta – stosujmy się do zaleceń, które mogą zaważyć na naszym bezpieczeństwie. W trosce o siebie i najbliższych – zostawajcie w domach! Proszę, unikajcie bezpośrednich kontaktów z innymi osobami niż najbliższa rodzina. Apeluję do Was o obywatelską odpowiedzialność! – pisze Tadeusz Truskolaski.

Prezydent dziękuje też tym, którzy muszą pracować, tj. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, służbom mundurowym, kierowcom, pracownikom sklepów spożywczych czy urzędnikom, których nazywa „cichymi bohaterami naszej codzienności”.

Z kolei marszałek województwa Artur Kosicki zaapelował do podlaskich samorządowców o wystosowanie wspólnego listu do mieszkańców regionu z apelem o przestrzeganie zasad związanych ze stanem epidemii, a zwłaszcza o pozostanie w domach.

– Epidemia koronawirusa, która zbiera tragiczne żniwo w południowej Europie jest realnym zagrożeniem dla naszego społeczeństwa. Możemy się obronić, ale wymaga to naszej solidarności i odpowiedzialności – pisze Kosicki.

W Podlaskiem do tej pory potwierdzono 6 przypadków zakażenia koronawirusem. Łącznie w Polsce potwierdzono 684 zakażenia. 8 osób zmarło. (mt/mc)